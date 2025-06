CV e TCP travam guerra na zona norte do Rio; denúncia revela dinâmica local

Nos últimos cinco dias, moradores do Morro do Juramento, zona norte do Rio, convivem com tiroteios entre traficantes do CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro). Na noite da última quinta-feira, a troca de tiros foi mais intensa, durando cerca de oito horas. Um morador que voltava do trabalho foi atingido por um dos disparos na perna.



O conflito ocorre dias depois de o MP (Ministério Público) ter denunciado chefes do CV que atuam no local.

O que aconteceu

Conflitos constantes entre CV e TCP, acentuados nos últimos meses na zona norte, refletem uma disputa por domínio territorial. Segundo inquérito da Polícia Civil, obtido com exclusividade pelo UOL, os confrontos entre os dois grupos criminosos "vêm resultando em diversos homicídios e desaparecimentos de indivíduos associados às facções criminosas envolvidas".

Dois homens foram encontrados mortos em áreas próximas ao Morro do Juramento entre a última quinta e ontem. Na noite de sexta, um morador foi baleado na perna, próximo do pé. Ele foi atingido enquanto andava perto do entroncamento entre as avenidas Meriti e Pastor Martin Luther King, na região do Morro do Juramento. Levado pela PM (Polícia Militar) para o Hospital Getúlio Vargas, recebeu recebeu alta horas depois.