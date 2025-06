Advogado condenado por atuar contra operação anticorrupção é preso em SP

O condenado foi encaminhado para um presídio em São Paulo. Agora, ele aguarda os trâmites para a transferência para o sistema penal do Paraná.

O UOL tenta contato com a defesa de Arguello. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

A condenação

Arguello foi condenado por inserir declarações e documentos falsos para atrapalhar investigação. Durante a Operação Pecúlio, o advogado tentou manipular as apurações para favorecer seu cliente Reni Clóvis de Souza Pereira, ex-prefeito de Foz do Iguaçu e apontado como o líder de uma organização criminosa que desviou milhões dos cofres públicos do município.

A investigação apontou que Arguello manteve contatos com outros investigados para extrair informações. Os encontros aconteciam sem que os defensores dos outros suspeitos soubessem, enquanto eles estavam presos.

A Operação Pecúlio apurou irregularidades em processos licitatórios em Foz do Iguaçu. Segundo a PF e o MPF, a organização criminosa liderada por Reni conseguia recursos ilícitos e conseguia propinas em obras públicas e até na área da saúde. Membros do Poder Executivo e do Legislativo estiveram envolvidos no escândalo.