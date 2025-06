Mulher é presa em Uberlândia por difamar policiais nas redes sociais

Uma mulher foi presa em flagrante na quinta (26), em Uberlândia, após deixar um comentário em uma publicação sobre a operação Escobar, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

O que aconteceu

No comentário deixado no perfil 'Depressiva Udia', a mulher escreveu: "Até parece que a polícia não vai ficar com a grana e vender as drogas e armas". A publicação era sobre a operação para desmontar uma organização criminosa de tráfico de drogas.

Jovem foi levada à delegacia assim que as polícias identificaram o post. A polícia civil de Minas Gerais informou ao UOL que a delegada plantonista questionou se mulher tinha alguma denúncia a ser feita contra as corporações. Ela negou e disse que estava arrependida.