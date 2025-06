O que é sensação térmica e para que serve?

Clima em São Paulo na quarta-feira (25), segundo o Inmet Imagem: Divulgação/Inmet

Informações podem ser verificadas no site do Inmet. Tanto as temperaturas aferidas pelos termômetros quanto o cálculo da sensação térmica são atualizados de hora em hora.

Na ciência, porém, sensação térmica quer dizer outra coisa

A meteorologista do Inmet explicou que o termo se popularizou para descrever o que os cientistas chamam de estresse térmico. Na verdade, de acordo com Almeida, sensação térmica é sinônimo de conforto térmico, que ela definiu como "a percepção psicológica de conforto ou não em relação a um ambiente, seja ele quente ou frio".

Isso também tem a ver com a ambientação, no sentido de que pessoas que moram em determinadas zonas climáticas são mais adaptadas a determinados climas. Por exemplo, uma pessoa que é do sul é adaptada às condições climáticas que ela é submetida. Quando uma pessoa que é do norte vai para o sul, sua percepção vai ser diferente e ela vai levar mais tempo para fazer essa adaptação.

Morgana Almeida, ao UOL

Porém, o próprio Inmet usa o termo sensação térmica com o sentido de estresse térmico em seu site.