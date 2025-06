Caipirinha a R$ 5 mil: polícia prende suspeitos de golpes em turistas no RJ

Algumas das maquininhas usadas no golpe tinham visor borrado ou riscado. Isso também prejudicava os turistas, que por vezes não conseguiam enxergar o valor real que pagavam.

Ação foi gravada por drone da polícia. Imagens divulgadas pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo do Rio de Janeiro mostram um dos suspeitos atendendo um grupo de estrangeiros sentados na areia da praia.

Ao menos 20 ambulantes faziam parte do esquema criminoso, segundo a polícia. A maioria deles foi presa no dia 19, em uma primeira parte da operação, feita pela Polícia Civil e PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro).

Além de fraudar maquininhas, grupo é suspeito de vender drogas. A polícia suspeita que os ambulantes golpistas tenham contato direto com traficantes da região.

Presos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato e contrabando de cigarro eletrônico. Os nomes deles não foram identificados. Segundo a polícia, todos tinham antecedentes criminosos.