Quer receber para andar de bicicleta? Projeto em SP abre inscrições

Durante a viagem, os pontos de coordenadas de GPS do celular e os acelerometros vão ser capturados. Isso vai ser feito para verificar se a viagem foi realmente feita de bicicleta ou por outro meio de transporte. Só as viagens feitas de bicicleta serão validadas pelo aplicativo.

Professor Fábio Kon, da USP

Projeto é esperança para lei atrasada

Expectativa é de que o resultado do estudo ajude a cidade de São Paulo a implementar o Programa BikeSP. A lei criada em 2016 durante o governo de Fernando Haddad (PT) prevê que ciclistas ganhem créditos de mobilidade por pedalarem na cidade, mas nunca foi implementada por falta de parâmetros técnicos.

Análise sobre o estudo será entregue à prefeitura. Ao UOL, a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito explicou que aguarda o fim da fase de desenvolvimento do projeto para avaliar parâmetros operacionais e, eventualmente, adotar a iniciativa como política pública.

Valor empregado na fabricação do aplicativo e no projeto-piloto não foi investido pela prefeitura. O custo do projeto não foi divulgado para que a pesquisa não sofra interferências. Todo o dinheiro da pesquisa foi dado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (órgão estadual) e pelo CNPq (órgão federal).