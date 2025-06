Sabesp descarta esgoto no rio Tietê; justificativa é cratera na marginal

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem despejado esgoto sem tratamento no rio Tietê. A empresa afirma que a prática é necessária para esvaziar a tubulação rompida na marginal Tietê no mês de maio.

O que aconteceu

Sabesp lança esgoto sem tratamento no rio Tietê. O despejo era observado em tubulações entre as pistas da marginal no sentido Castelo Branco, na altura da avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Companhia admite o descarte de esgoto no Tietê. Em nota, a Sabesp diz que o despejo representa uma "manobra emergencial para esvaziar a rede no trecho em obras da marginal Tietê".