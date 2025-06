Adolescente mata a avó e fere o avô após ser impedido de usar o celular

Um adolescente de 13 anos foi apreendido em Francisco Beltrão (PR) após matar a avó e ferir o avô na zona rural da cidade. A Polícia Civil do Paraná afirma que o crime foi motivado pela proibição de acesso do jovem ao celular.

O que aconteceu

Adolescente mata a avó e fere o avô no Paraná. Segundo a SESP (Secretaria da Segurança Pública), o jovem realizou disparos de arma de fogo contra os avós e fugiu para uma área de mata na zona rural de Francisco Beltrão, cidade localizada no sudoeste do estado.

Avô conseguiu reagir à ofensiva do adolescente. Após disparar um tiro nas costas do avô e desferir outros cinco disparos contra o peito da avó, o menor foi interrompido por uma luta corporal com o avô, que, apesar de ferido, conseguiu retirar dele a arma de fogo.