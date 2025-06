'Virou um gatão': vídeo mostra crescimento de onça-pintada filhote no PR

"Pururuca virou um gatão lindo, saudável e cheio de vida", afirmou o Projeto Onças do Iguaçu. O órgão foi responsável pela divulgação das imagens do animal nas redes sociais.

Pururuca aparece 'adolescente' em trecho de vídeo do ano de 2023 Imagem: Projeto Onças do Iguaçu/@oncasdoiguacu/Reprodução de vídeo

Pururuca é a segunda cria de Indira, segundo as estimativas do parque. No começo de 2022, ela foi gravada por outras armadilhas fotográficas do parque acompanhada de um macho, o que levantou a suspeita de que um filhote estava a caminho.

Estimativa é de que o lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu tenha entre 18 e 30 onças-pintadas. Os dados são Censo Binacional 2024, feito a cada dois anos pelo Brasil e pela Argentina. Câmeras como as que flagraram Pururuca registraram 27 onças diferentes na região nos últimos dois anos. O número é de duas onças a mais do que o registrado no censo divulgado em 2022.