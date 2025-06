Ex-nora é presa por suspeita de mandar matar casal de pastores no Tocantins

Uma mulher de 48 anos foi presa por suspeita de ser a mandante da morte dos ex-sogros, um casal de pastores, no Tocantins.

O que aconteceu

Suspeita teria encomendado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com o filho das vítimas. O casal foi assassinado em 17 de junho na cidade de Pium, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, a prisão dela aconteceu na sexta-feira (27).

Mulher estava em Santa Catarina, a mais de 2.000 quilômetros do local do assassinato. A ex-nora foi presa na cidade de Joinville, mas a polícia não detalhou se ela ordenou o crime quando já estava na cidade ou se fugiu do Tocantins após o assassinato.