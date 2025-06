Governo planeja 6 novas linhas de trem em 3 regiões do país; veja quais

O Ministério dos Transportes tem seis projetos de trens intercidades para a locomoção de passageiros em fase de estudo.

O que aconteceu

Novas linhas vão interligar regiões metropolitanas a outras cidades, em três regiões do Brasil. As linhas são: Brasília (DF) - Luziânia (GO); Londrina (PR) - Maringá (PR); Pelotas (RS) - Rio Grande (RS); Feira de Santana (BA) - Salvador (BA); Fortaleza (CE) - Sobral (CE); e São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA).

Ideia é aproveitar malha ferroviária existente. "Ainda não há definição exata sobre quais trechos dessas ferrovias serão utilizados, pois essa decisão dependerá da conclusão dos estudos de viabilidade", explicou o ministério em nota ao UOL.