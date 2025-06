Alistamento militar 2025: prazo termina hoje à meia-noite; veja como fazer

Alguns documentos são indispensáveis. Os jovens devem apresentar um documento oficial com foto (como RG, CNH ou passaporte), CPF e um comprovante de residência atualizado. Esses dados são usados no preenchimento do formulário de alistamento.

O Certificado de Alistamento Militar (CAM) é gerado ao fim do cadastro. Esse documento comprova que o cidadão está em dia com suas obrigações militares e deve ser guardado para futuras consultas e comprovações.

É preciso acompanhar a convocação para a Seleção Geral. Depois de alistado, o jovem deve acessar o mesmo site da inscrição periodicamente para saber quando e onde deverá se apresentar para exames médicos, testes físicos e entrevistas.

A presença na Seleção Geral é obrigatória. Nesta fase, os convocados passam por avaliações que determinam quem será incorporado às Forças Armadas e quem será dispensado.

A situação militar será definida após a seleção. Aqueles que forem incorporados iniciarão o serviço militar obrigatório. Os dispensados receberão o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), documento exigido em diversas situações da vida civil.

Quem não se alistar dentro do prazo estará em débito com o Serviço Militar e poderá enfrentar restrições. São elas: