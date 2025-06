Bicheiro Marcelo Cupim é preso por morte de filho de Piruinha no Rio

O bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como ''Cupim'' e apontado como chefe da contravenção na zona norte do Rio, foi preso hoje investigado pela morte de Haylton Carlos Gomes Escafura. Ele era filho de José Caruzzo Escafura, o Piruinha — o mais velho contraventor da cúpula do jogo do bicho carioca.

O que aconteceu

Marcelo foi preso preventivamente; outros seis investigados são alvos de mandados de busca e apreensão. Entre eles, estão dois policiais militares. A operação do Ministério Público do RJ da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar acontece em endereços no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e em Florianópolis.

O bicheiro foi denunciado à Justiça na última segunda-feira pela morte de Haylton e de sua namorada, a soldado Franciene de Souza. Em 2017, os dois foram encontrados mortos em um banheiro de um quarto do Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca. Dois bandidos armados teriam invadido o local, no oitavo andar, e matado os dois com tiros de pistola e fuzil.