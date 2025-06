Filho paga por roubo à casa do pai e grava vídeo para guiar assaltantes

Major reformado levou chutes, socos e coronhadas dos suspeitos. Além disso, foi obrigado a ingerir quatro comprimidos de Clonazepam e foi trancado em um dos cômodos da casa. Enquanto isso, a esposa foi colocada em outro, mas disse ter ouvido as agressões. O idoso teve fraturas no rosto e nas costelas, e foi internado. Não foi possível confirmar qual o atual estado de saúde da vítima, nem se ela já recebeu alta.

Um dia após encomendar o crime, o filho se mudou para Roraima, informou a irmã à PM. Ele foi identificado, mas não há informações de que tenha sido preso. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil para questionar sobre a prisão e aguarda um retorno.

A PM localizou os homens por meio do veículo usado no crime, após um vizinho relatar uma movimentação suspeita na rua. Um deles foi detido na própria casa no bairro Prado, e entregou onde estava o outro comparsa. O segundo foi localizado em um centro de reabilitação na cidade de Esmeraldas, tentou reagir à prisão e simulou estar com uma arma. Agentes dispararam contra ele, que não foi atingido.

Objetos roubados foram recuperados. Conforme a PM, foram apreendidos mais de R$ 5.800, cartuchos de munição, revólver, réplicas de armas e celulares. Carteira com distintivo e uniformes da Polícia Civil também foram encontradas com um dos homens, além da roupa usada no momento do assalto.