Participante morre após convulsão em evento do grupo Legendários em MT

As circunstâncias da morte, porém, ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil do Mato Grosso está investigando o caso.

Profissional de segurança do trabalho deixou mulher e dois filhos. Ele foi sepultado no cemitério da Vila Aurora, no município de Rondonópolis.

"Meu legendário agora descansa com o legendário 1", disse a esposa de Rodrigo em publicação no Instagram. Ana Paula Nunes de Oliveira escreveu a mensagem na legenda de uma foto com farda, balão e bandeira decorados com os motivos do Legendários Vale da Forja.

Você foi forjado desde antes de estar na montanha, não foi por acaso que você conseguiu chegar até onde chegou.

Ana Paula Nunes de Oliveira, no Instagram

Evento era uma imersão de 72 horas na natureza. Conforme os organizadores, os cerca de 150 participantes seriam submetidos a desafios.