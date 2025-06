Moradores são levados a abrigos após rio atingir cota de inundação no RS

O volume acima da cota (19 metros) foi atingido por volta das 16h de ontem. Desde então, o nível continua aumentando e hoje, às 9h15, chegou a 21,70 metros. A elevação ocorre devido às chuvas intensas no final de semana no estado gaúcho.

Todas as comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre foram fechadas. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada diante da elevação do nível do Guaíba, que variou 15 centímetros ontem no Cais Mauá. Na manhã de hoje, ele está a quase três metros acima da cota de alerta.

Para manter o contato com os municípios da região do Vale do Taquari, a Defesa Civil também distribuiu kits com antenas Starlink e geradores. Com isso, o órgão consegue garantir a comunicação com a população em cada cidade mesmo em caso de falhas nas redes de internet tradicionais ou falta de energia.

Rios superam cota de inundação em pelo menos sete cidades

Dados são da medição das 9h15 de hoje, feita pela Ana (Agência Nacional de Águas). Os rios acima da cota de inundação são: rio Caí, no município de São Sebastião do Caí e Montenegro; rio das Antas, em Santa Tereza; rio Uruguai, em Uruguaiana e Itaqui; e rio Paranhana, na altura de Taquara; além do Taquari, no município de Estrela.

Outras 15 cidades têm rios acima da cota de alerta. Os rios que atingiram este nível são: rio Guaíba, em Porto Alegre; rio Gravataí, em Alvorada e Gravataí; rio dos Sinos, em São Leopoldo; rio Caí, em Nova Palmeira; rio Taquari, em Muçum, Taquari, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Santa Tereza e Encantado; rio Uruguai, em São Borja; rio Jacuí, em Rio Pardo e Dona Francisca; e rio Candeia, em São Sebastião do Caí.