O que se sabe sobre o risco de voar de balão? É mais perigoso do que avião?

Sem normas, sem muitos dados. No Painel Sipaer, plataforma online que reúne dados sobre ocorrências na aviação civil brasileira, há dois registros de acidentes com balão no país. O primeiro em 2017, na cidade de Iperó (SP), e o segundo em 2023, em Alto Paraíso de Goiás. Apenas este último é descrito como "um voo panorâmico, com 1 tripulante e 15 passageiros a bordo". Questionada sobre a atualização da plataforma, a FAB (Força Aérea Brasileira) disse que é "atualizada diariamente". O UOL também fez um pedido à Anac sobre dados de acidentes com balões, mas não teve retorno.

Um levantamento feito pelo UOL com dados da ONG internacional Flight Safety Foundation indica que o país registrou 15 mortes causadas por incidentes de balão. A ONG é referência na pesquisa de acidentes aéreos e o levantamento considera as três modalidades de balonismo: de turismo, profissional e desportivo.

Segundo este levantamento, a ocorrência em Santa Catarina foi a quinta com mais mortes da história global. O mais mortal, até agora, foi no Egito em 2013, com 19 mortos. Três anos depois, um balão pegou fogo no Texas, nos EUA, e matou as 16 pessoas a bordo. Em 2012, outro pegou fogo e resultou em 11 mortes na Nova Zelândia. Décadas antes, em 1989, dois grandes balões colidiram e um deles caiu, matando 13 na Austrália.

Restos de um balão que caiu, em Luxor, no Egito Imagem: AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

No mundo todo, segundo dados da ONG, 1.377 acidentes de balonismo foram registrados. Desse total, 169 envolveram mortes e 415 pessoas morreram. Já no Brasil, o levantamento indica oito acidentes documentados, com cinco deles resultando em fatalidades. O último caso, em Praia Grande (SC), entrou para a história brasileira como sendo o mais mortal até o momento.

Investigações internacionais

Fora do Brasil, regulamentações foram criadas. A Turquia é um dos destinos mais conhecidos para voos turísticos de balão —a maioria feitos na região da Capadócia. Em 2002, estima-se que havia seis empresas e 31 balões no país, aumentando para 17 companhias e 187 balões em 2012. Como resultado, vários regulamentos foram implementados em 2013 pela Direção Geral de Aviação Civil da Turquia para oferecer segurança de voo e em solo.