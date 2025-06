Crise na Machonaria: 18 líderes saem e apontam dívida de R$ 500 mil

UOL tentou contato com o pastor Joselito, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

Questionado sobre as denúncias, o pastor Anderson Silva encaminhou o link de seu pronunciamento oficial no Instagram e escreveu: "O que você precisa está disponível aqui. No mais, o MP está disponível para receber denúncia de qualquer pessoa, onde todas as falas e teorias podem se comprovar judicialmente. Não tenho interesse e energia para justificar boatos, narrativas e afins. Feita uma denúncia formal ao MP e comprovado dolo, faria jus um bate-papo."

No vídeo, com mais de dez minutos de duração, o pastor afirma que não pretende judicializar a questão e que deixa o julgamento "nas mãos de Deus". Reforça que seus erros são de "gestão" e "excesso de generosidade", e não de caráter. Cita casos em que teria priorizado o socorro a pessoas em sofrimento em detrimento do pagamento de dívidas institucionais e acusa os ex-integrantes de estarem movidos por frustração pessoal. "Alguns desses homens se revelaram verdadeiros narcisistas que tiveram seus planos frustrados", afirmou.

A fonte ouvida pelo UOL rebate: "Projeto paralelo de quê? Se renunciamos à Machonaria e não temos nenhum motivo para pleitear a marca ou o que quer que seja?" O grupo, segundo ele, não tem interesse em qualquer ativo ligado à imagem pública de Anderson Silva e a ruptura ocorreu exclusivamente por uma questão de ética.

Sobre a ausência de um processo formal de denúncia, a fonte foi cautelosa: "Como são 18 ex-diretores, não consigo dizer se todos formalizaram ou não alguma denúncia no Ministério Público. Deixamos claro ao Anderson Silva que estamos dando a ele a oportunidade de fazer a prestação de contas com o Brasil. Não estamos acusando ele de sumir com R$ 500 mil. Estamos afirmando que ele gerou uma dívida de mais de meio milhão de reais ao longo da gestão dele, e nunca houve prestação de contas com a diretoria."

No vídeo publicado no Instagram, Anderson afirma que não judicializará a situação e que deixa o julgamento nas mãos de Deus. "Não tenho energia para justificar boatos. O que vocês precisam está no vídeo. O Ministério Público está aí para receber qualquer denúncia formal." No vídeo o pastor não apresentou documentos, extratos ou registros contábeis que comprovem suas afirmações.