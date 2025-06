Meteorologista: SP deve encarar frio e 'chuva fraca contínua' nesta semana

A massa de ar polar que avança pelo sul do Brasil deve causar instabilidades em diversas regiões nos próximos dias, segundo o Instituto Climatempo. Há risco de geada no oeste gaúcho e na região da Campanha. As demais áreas também enfrentam um início de semana gelado, com ventos fortes no litoral e mar agitado, com possibilidade de ressaca.

A mudança na direção dos ventos provoca chuva forte em áreas como Vale do Ribeira, Sorocaba, Itapetininga e no litoral sul. A capital paulista e a cidade do Rio de Janeiro devem ter sol entre nuvens e possibilidade de garoa à noite. O tempo segue firme e quente no Espírito Santo, com calor em Vitória.

As menores temperaturas ficarão na região sul [do País]. Serão vários dias de geada, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Mas na Grande São Paulo, por exemplo, a temperatura no decorrer da semana vai ficar em torno de 11ºC, 12ºC graus, e chegando aos 15ºC à tarde.

Serão vários dias com aquela sensação de muito frio, né? Não teremos variação na temperatura, com tempo fechado e aquela chuva fraca contínua. Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático

Francisco, no entanto, avisa que a capital paulista deve sofrer com mais frio ainda no próximo fim de semana.