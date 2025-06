Voos de balão em Praia Grande (SC) voltam a ser permitidos após queda

Praia Grande é considerada um grande polo de balonismo de Santa Catarina. São aproximadamente 30 empresas operando na cidade e cerca de oito mil voos por ano.

A queda

O balão caiu com 21 pessoas a bordo. Oito pessoas acabaram morrendo e 13 sobreviveram na queda, que aconteceu no dia 21 de junho.

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo polícia. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

Alguns passageiros, porém, não conseguiram deixar a aeronave que, mais leve, alçou voo. No ar, quatro pessoas pularam e quatro morreram carbonizadas. Queimado, o balão caiu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, em Praia Grande.

As chamas começaram no cesto do balão, por causa de um maçarico. A informação preliminar foi passada por Lemos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica do estado. "Dia de luto", escreveu ele nas redes sociais.