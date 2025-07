'Carro queimou com minha família dentro': ela perdeu o marido e os 4 filhos

"Olhei para o carro e vi minhas filhas sendo carbonizadas. Consegui me arrastar até lá e abrir a porta para tirar a Anna Beatriz. Só que o fogo estava muito forte e não aguentei. Elas morreram ali. Naquele momento, vi o tanto que eu fui impotente de não conseguir salvar pelo menos uma delas", afirma.

Continuei me arrastando pelo asfalto e vi o Pedrinho, meu filho mais novo, deitado no mato. Um senhor que tinha parado para ajudar quando viu o acidente conseguiu tirá-lo do carro. Me aproximei e ele só tinha uma marquinha roxa embaixo do olho, um corte pequeno. Falei para ele: 'vai ficar tudo bem, filho'. Não tinha ideia da gravidade da situação.

Mesmo com queimaduras graves, fraturas e sentindo muita dor, Vânia seguiu na busca pelos filhos em meio ao caos do acidente.

"Continuei ainda na minha saga, procurando pelo meu outro filho, o Rayran. Não encontrei. Só me recordo que, quando nós fomos socorridos, eu e Rayran estávamos no carro de bombeiros. Ele estava muito agitado e muito machucado. Ele me segurou pela mão e falou 'mãe, segura na minha mão, vamos rezar o Pai Nosso'. Foi ali meu último momento com ele, eu não vi mais o meu filho depois disso", recorda Vânia.

'Achava que eles estavam vivos'