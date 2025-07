Adolescente de 15 anos morre ao ser baleada durante roubo de celular em SP

A estudante foi atingida no abdômen e chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A amiga de Gyovanna conseguiu correr e não foi atingida. Ela pediu ajuda para um casal que estava em um carro estacionado no quarteirão ao lado de onde o crime aconteceu.

O motociclista fugiu com os celulares das duas adolescentes e ainda não foi identificado. O caso foi registrado como latrocínio.

"As investigações continuam para identificar e prender o autor do crime, além de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido", disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em nota.

Em depoimento à polícia, a amiga de Gyovanna, que por ser menor de idade teve o nome preservado, disse que percebeu que estava sendo observada pelo motociclista. Ela teria sugerido à Gyovanna para que as duas mudassem a rota, no entanto seguiram caminhando pela mesma rua.

Gyovanna está sendo velada hoje no Memorial Hortolândia e, o sepultamento, ocorrerá às 16h, no Cemitério Parque das Flores, em Campinas (SP).