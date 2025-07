Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto (SP) e deixa 2 mortos

Um avião de pequeno corte caiu na manhã de hoje em uma área rural de São José do Rio Preto, em São Paulo, e deixou ao menos duas pessoas mortas.

O que aconteceu

As duas pessoas que estavam a bordo do avião morreram. As mortes foram confirmadas por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel), segundo o Corpo de Bombeiros. A identidade das vítimas e detalhes sobre o acidente não foram confirmadas.

Bombeiros foram ao local do acidente após receberem relatos de que um "vulto" havia sido avistado caindo do céu. Segundo informado pela corporação em nota, a queda da aeronave de pequeno porte ocorreu por volta das 11h50 em uma área rural localizada na Estrada Municipal José Domingues Netto, no bairro Estância Santa Inês, em São José do Rio Preto.