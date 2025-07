'Boa noite, Cinderela': Francês é dopado, espancado e perde R$ 50 mil no RJ

Uma mulher foi presa na madrugada de hoje suspeita de dopar, espancar e roubar um francês na Pedra do Sal, na região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Francini Demétrio Sitas, de 23 anos, teria marcado encontro com turista francês. Ele disse à polícia que foi abordado por um grupo de mulheres no domingo, na Lapa, e combinou de se encontrar com uma delas no dia seguinte.

Francini fez uma emboscada para o francês em um quiosque de Copacabana. De lá, ela convenceu o turista a ir ao Arpoador, onde encontrariam uma suposta amiga dela. Ele se ofereceu para chamar um carro de aplicativo, mas a suspeita afirmou que um táxi iria buscá-los.