BRF já foi condenada por assédio de supervisor que negou saída de grávida

Mãe de gêmeas perde bebês na BRF

A Justiça do Trabalho do Mato Grosso condenou a BRF após uma trabalhadora que estava grávida de gêmeas perder as bebês durante o horário de expediente. Nesse caso, ocorrido em abril de 2024, a mulher entrou em trabalho de parto no serviço, pediu ao supervisor para ser liberada, mas o pedido foi negado.

Funcionária, que estava no oitavo mês de gestação, permaneceu no trabalho, mas as dores aumentaram. Ela voltou a pedir licença, que foi novamente negada. Por conta própria, ela deixou o expediente, foi aguardar ônibus para ir ao hospital, mas não dava mais tempo porque a bolsa amniótica já estava rompida.

Ela retornou às dependências da BRF, onde as gêmeas nasceram, mas não sobreviveram. A primeira filha morreu logo após vir ao mundo por volta das 6h30. A segunda bebê nasceu minutos depois, mas também morreu no local.

BRF negou ter sido negligente ao não autorizar a funcionária a deixar o posto de trabalho para buscar atendimento médico. Nos autos processuais, a empresa alegou que a funcionária não tinha uma gravidez de risco e que ela teria, supostamente, recusado atendimento médico interno da empresa, o que a Justiça rechaçou. Para a Justiça, "não parece ser crível supor que a trabalhadora nas condições debilitadas em que estava, e no oitavo mês de gestação de gêmeas, se negaria a ir ao centro médico da ré, como pretende a defesa" da empresa.

Empresa disse, ainda, que a mulher deu à luz fora do perímetro da unidade. A justificativa foi contestada por imagens das câmeras de segurança da própria BRF, que mostraram que a mulher teve as filhas dentro da área do frigorífico em que trabalhava.