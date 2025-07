Escolas do DF servem carne com plástico, couro e resto de rótulo em merenda

Escolas públicas do Distrito Federal foram denunciadas por servir carne com plástico e couro na merenda dos alunos. O Tribunal de Contas do Estado cobrou uma explicação da Secretaria de Educação.

O que aconteceu

Dezenas de quilos de carne bovina distribuídas na rede pública de ensino do Distrito Federal tinham "materiais estranhos". Havia pedaços de plástico, couro e até fragmentos de rótulos misturados, além de excesso de gordura na carne moída, segundo denúncia feita pelo Conselho de Alimentação Escolar do DF ao Tribunal de Contas do Estado.

Irregularidades foram identificadas em várias escolas. Em uma unidade escolar de Santa Maria foram encontrados 154 kg de carne com materiais estranhos misturados, além de alto teor de gordura. O produto foi recolhido.