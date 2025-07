Rio Negro supera cota de inundação severa em Manaus e água invade casas

O Rio Negro ultrapassou a cota de inundação severa ontem, de acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do estado do Amazonas, invadindo casas.

O que aconteceu

Última medição, realizada ontem, marcou 29,02 metros em Manaus. A partir de 27 metros, o rio entra na cota de alerta; com 27,50 metros, na de inundação; e com 29 metros, passa a ser considerado em inundação severa.

Expectativa é que a cheia não atinja a máxima histórica. A cota máxima já registrada foi em 2021, quando o rio Negro chegou a 30,02 metros.