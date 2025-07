PMs do RJ são presos por 'bico' de segurança armada na hora do expediente

Nove policiais militares foram presos hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro por atuarem como seguranças privados durante o expediente.

O que aconteceu

Militares faziam "bicos" no comércio de Belford Roxo em troca de pagamento mensal. Eles estabeleciam uma relação de dependência econômica com os comerciantes beneficiados pelo esquema, informalmente chamados de "padrinhos", de acordo com investigações do GAESP/MPRJ (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).

Até posto do Detran em Belford Roxo estava na lista de beneficiados pelo esquema. Entre os locais identificados estavam também restaurantes, mercados, postos, lojas, farmácias, clínicas, universidades, funerárias, mototáxis, transportes alternativos, feiras e festas.