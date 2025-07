Adolescentes planejaram morte de família no RJ: 'quiseram dar para porcos'

Garoto confessou que cometeu crime porque pais não deixaram ele se encontrar com adolescente. Segundo o delegado, os responsáveis também não permitiram que ela fosse à casa da família no Rio de Janeiro, o que fez com que o filho se sentisse contrariado.

Entenda o caso

Adolescente matou o pai de 45 anos, a mãe de 37, e o irmão, de 3, no último sábado (21). Corpos foram encontrados em uma cisterna na casa da família. Segundo a polícia, ele esperou os pais dormirem e usou uma arma de fogo para matá-los. A arma estava registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionar, Atirador Desportivo e Caçador).

Questionado por parentes, ele chegou a dizer que pais haviam levado irmão a um hospital. A avó e um tio do menor procuraram a polícia. Buscas foram feitas em hospitais da região, mas os pais não foram encontrados.

Na última terça-feira (24), a polícia foi até a casa onde as vítimas moravam e sentiu um cheiro forte. Os agentes então encontraram os corpos e o menor foi apreendido. Ele ficará internado no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) do Rio de Janeiro, e responderá pelos crimes análogos a triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Adolescente queria sacar R$ 33 mil que o pai dele tinha no FGTS. O dinheiro seria utilizado para comprar passagens e viajar ao Mato Grosso, onde ele encontraria uma adolescente de 15 anos com quem namorava pelas redes sociais. Jovem planejava ainda falsificar uma autorização de viagem dos pais para poder se locomover entre o Rio e Mato Grosso.