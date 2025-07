Pedágios ficam mais caros a partir de hoje em SP; veja preços

As tarifas de pedágio ficam mais caras a partir de hoje em todo o Estado de São Paulo. O reajuste médio será de 5,31%, de acordo com o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025.

O que aconteceu

Novas taxas afetam rodovias administradas por concessionárias. O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de junho e autorizado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). Aumento vale para as concessionárias Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes), Intervias (rodovias do interior), Rota das Bandeiras (corredor D. Pedro I), Renovias, Rodovias das Colinas, CART (Raposo Tavares), ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias (Sistema Anchieta-Imigrantes), Ecovias do Leste Paulista, Rodoanel Oeste, SPMar e Rodovia dos Tamoios.

No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa vai de R$ 36,80 a R$ 38,70. Já no sistema Autoban — que inclui a Via Anhanguera (SP-330) e a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) — o aumento varia entre R$ 0,50 e R$ 0,80, a depender do trecho. Todos os novos valores podem ser consultados no site do Diário Oficial do Estado.