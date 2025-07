Perdeu o prazo do alistamento militar? Veja o que fazer para regularizar

O prazo para o alistamento militar obrigatório terminou ontem. Os homens que nasceram em 2007 e perderam o limite para a inscrição devem regularizar a situação para evitar restrições.

O que fazer se perdi o prazo do alistamento militar?

Para regularizar, é preciso ir presencialmente a uma Junta de Serviço Militar. Lá, de acordo com o Exército, será necessário pagar a multa militar (R$ 6,19) e realizar o alistamento. Clique aqui para encontrar a junta mais próxima de você.

Para realizar o alistamento, alguns documentos são indispensáveis. Os jovens devem apresentar um documento oficial com foto (como RG, CNH ou passaporte), CPF e um comprovante de residência atualizado. Esses dados são usados no preenchimento do formulário de alistamento.