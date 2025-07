'Agora descansa com legendário 1': quem era o homem que morreu na montanha

Rodrigo Nunes de Oliveira, 40, sofreu uma convulsão durante um evento do grupo Legendários em Rondonópolis (MT), a 216 km de Cuiabá. Ele era profissional de segurança do trabalho e tinha dois filhos.

Quem era Rodrigo?

Profissional de segurança do trabalho. Ele compartilhava nas redes sociais os trabalhos e congressos em que participava sobre o tema. Uma das últimas publicações foi sobre uma participação no 26º Congresso de Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil, em Brasília. O evento ocorreu em novembro do ano passado. "Foram dias de aprendizado, troca de experiências em tudo sou grato a Deus", escreveu ele nas redes sociais.

Ele era pai de dois filhos. O caçula havia completado um ano há poucos meses. "Que Deus possa me ensinar a ser cada dia mais que um pai para nossos filhos, que eu seja amigo, um lugar de segurança e paz. Seja no descanso, na agitação... quero ser ada vez mais parecido com Jesus para eles. Para que eles te amem acima de tudo", escreveu ele em uma publicação.