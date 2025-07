Caso Miguel: Justiça mantém pena de Sari por queda de menino do 9º andar

Relator do caso negou empate. Conforme entendimento do desembargador Eudes dos Prazeres França, o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio concordou com ele em reduzir a pena para sete anos, não havendo empate. O voto foi acatado pelo colegiado e a condenação foi mantida.

Observa-se facilmente que o desembargador Cláudio Jean, na realidade, refluiu, sim, em relação à dosimetria da pena, acompanhando o meu entendimento, o que afasta, de plano, a alegada contradição.

Desembargador Eudes dos Prazeres França, em voto

O UOL tentou contato com o advogado da ré, mas não não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Relembre o caso

Em 2 de junho de 2020, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu do 9º andar do Condomínio Pier Maurício de Nassau, no bairro de São José. Mirtes Renata Santana, a mãe do menino, passeava com a cadela dos patrões, enquanto a então patroa, Sari Corte Real, era a pessoa responsável pelo menino.

A patroa estava no apartamento com uma manicure que fazia as unhas dela. Ela deixou o menino ficar sozinho no elevador para procurar a mãe, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança do prédio.