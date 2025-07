Médico e mãe são denunciados à Justiça por morte de professora em SP

Pedido do MP foi para que prisão temporária seja convertida em preventiva. O órgão acredita que há risco de fuga, principalmente pela boa condição financeira da família dos acusados. A quebra do sigilo bancário dos dois também foi pedida.

Luiz é inocente, diz advogado. Ao UOL, Júlio Mossin informou que ainda não teve acesso à denúncia, mas reforçou a versão da defesa, de que a mãe do médico cometeu o crime sozinha por interesse no patrimônio. O UOL tenta contato com a defesa de Elizabete. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Garnica chamou a polícia após ter encontrado a esposa morta no apartamento do casal. O caso aconteceu em 22 de maio e ele relatou que trabalhava em um plantão e não teria conseguido contato com a mulher de manhã. Ao chegar em casa, encontrou a esposa caída no banheiro e, por ser médico, a colocou na cama e tentou reanimá-la.

Quando a equipe do Samu chegou, constatou que a morte teria ocorrido há cerca de dez horas. Segundo a investigação, o comportamento do médico levantou suspeitas. Havia forte cheiro de produtos de limpeza no imóvel.

A investigação apurou que, 15 dias antes da morte da nora, a mãe do médico procurou chumbinho para comprar. O veneno, altamente tóxico, foi banido do mercado brasileiro em 2012, mas continua sendo vendido de forma clandestina. Ela também teria ligado para uma amiga fazendeira perguntando sobre o veneno e onde poderia comprar a substância.