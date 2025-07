Dois corretores são mortos dentro de imobiliária em SC; empresário é preso

Dois corretores de imóveis foram mortos em uma imobiliária durante uma reunião de negócios, em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, na tarde de ontem.

O que aconteceu

Thiago Adolfo, 29, e Deyvid Luiz Leite, 46, foram mortos com cerca de nove tiros. O principal suspeito do crime é o empresário Ralf Junior Dombek Manke, 37, que foi preso em flagrante. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

No momento do crime, as vítimas participavam de uma reunião de negócios com o suspeito. Ralf havia vendido parte de sua imobiliária para Deyvid e uma outra pessoa não identificada, enquanto Thiago teria feito a ponte entre as partes.