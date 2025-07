Ele perdeu filha de 2 meses, ficou viúvo e é pai solo de menina com autismo

Em meio a isso, Carine engravidou mais uma vez. "Pedi para ela sair do trabalho, que era muito estressante. Essa gravidez foi mais tranquila."

Eles oficializaram a união no papel em 2020, ainda durante a gravidez. "Foi um casamento de verdade, com tudo: alegria e tristeza, saúde e doença", resume Alan.

Em julho de 2020, nasceu Lívia, de uma gestação muito arriscada. Mas, dois meses após o parto, a dor nas costas de Carine voltou com força. A tomografia revelou o que ninguém queria ouvir: um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, as células do sistema linfático responsáveis pela defesa do corpo.

Mexeu muito comigo. Não é só a pessoa doente que sofre, é todo mundo em volta. Mas eu não desisti. Fui lutar com ela.

Alan Lima da Silva

'Tudo estava desmoronando'

Alan lembra como Carine enfrentou a doença com coragem. Passou por quimioterapia, internações repetidas e reações alérgicas graves. "Ela era alérgica à morfina, então, mesmo com dor, os médicos evitavam deixá-la internada. E isso tudo em plena pandemia."