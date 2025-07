ICMBio nega racismo em derrubada de terreiro; fiscal verá vídeos como pena

Quase um ano após a destruição do terreiro de jarê do Peji Pedra Branca de Oxóssi, em Lençóis (BA), em 21 de julho do ano passado, o servidor responsável pela operação que levou à demolição do local sagrado, na mata do Vale do Curupati, foi responsabilizado pela ação. O desfecho, no entanto, foi recebido com surpresa por profissionais que acompanharam o caso e denunciaram a necessidade de uma investigação sobre racismo religioso. Lideranças locais agora se mobilizam para realizar ação em protesto contra o que classificam ser uma impunidade quanto à ação.

O jarê tem matriz afro, influência indígena e mistura elementos do catolicismo, umbanda e espiritismo desde o século 19. É uma manifestação que tem origem na Chapada Diamantina, também conhecida como candomblé de cabloco, e sua mística ganhou notoriedade internacional após ser retratada no bestseller ganhador do Prêmio Jabuti, Torto Arado.