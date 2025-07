'Não quero sair': linha do Metrô preocupa moradores de vila em Pinheiros

Em maio, a notícia de que as casas estariam em risco chegou aos moradores por meio de escritórios de advocacia. Esses escritórios entraram em contato oferecendo serviços de pedido de indenização.

Quando os boatos começaram, o advogado Gabriel Meller, morador da vila, descobriu uma resolução da Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado sobre a linha de Metrô e a área que pode ser modificada. A resolução, publicada em março de 2025, declarou 680 imóveis como "de utilidade pública, para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de servidões, por via amigável ou judicial" entre a Avenida Santa Marina, na Lapa, e a Avenida Abraão de Morais, no Cursino, zona sul.

A futura estação Teodoro Sampaio, da Linha 20 - Rosa, pode ameaçar imóveis em duas vilas, segundo os moradores. Outras casas de rua e um centro assistencial de motivação profissional do Rotary Club, que funciona desde 1978, também estão na rota.

'Não quero sair daqui'

Na vila em que Meller mora, as casas já pertencem à terceira geração das famílias. Apenas neste endereço, são 12 casas em risco de desapropriação. Meller se mudou para lá em 1981, ainda criança, com os pais e permanece no imóvel com as filhas. Ele cresceu na rua, conhece praticamente todos os vizinhos e gosta da interação que o tipo de moradia proporciona.