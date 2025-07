Namorada de jovem que matou os pais no RJ também queria matar os dela

A adolescente de 15 anos apreendida sob suspeita de envolvimento no caso do garoto de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos, também planejava assassinar os próprios pais. Os dois mantinham há anos um relacionamento virtual —ela mora em Água Boa (MT) e ele em Itaperuna (RJ)— e tinham planos para se conhecer pessoalmente.

O que aconteceu

Garota foi "grande incentivadora" do namorado para matar os pais, segundo a polícia. O plano era que o adolescente usasse o dinheiro do casal assassinado para viajar para Mato Grosso, onde encontraria a namorada. Em seguida, os dois também matariam os pais da menina. "O objetivo final deles era ficar juntos", afirmou o delegado do caso, Matheus Soares Augusto.

Casal de adolescente estava disposto a fazer tudo para ficar junto. "Eles [iriam] matar todos aqueles que os impedissem de viver esse amor proibido", disse Augusto.