'Pior que milícia': denúncia revela crimes de 11 PMs e elo com ex-ministra

Onze PMs de Belford Roxo (RJ) foram acusados pelo MP (Ministério Público) de atuar como seguranças privados durante o expediente, manter acordos com milicianos e extorquir traficantes. A Justiça Militar expediu mandados de prisão, e nove foram presos em operação ontem. Dois seguem foragidos. O UOL teve acesso aos documentos da investigação e tenta contato com os advogados.

O que aconteceu

Segundo denúncia do Gaesp (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública), crimes ocorreram entre 2021 e 2024, enquanto eles atuavam no 39º BPM de Beford Roxo. Seis permanecem alocados no setor.

Outros policiais saíram de Belford Roxo para outras cidades e setores. Segundo o MP, alguns estão alocados no 12º batalhão, em Niterói, no 15º batalhão, em Duque de Caxias, no 20º batalhão, em Mesquita, no BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas) e na Prefeitura de Belford Roxo.