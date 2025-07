Quem era o publicitário que morreu após ser agredido em um assalto em SP

Adriano Campos Pedreira, 37, morreu no domingo após passar três semanas em coma. Ele foi agredido durante um assalto ocorrido no dia 8 de junho, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Quem era Adriano

Publicitário e atuava na produção de vídeos. Ele tinha portfólio com campanhas para marcas, além de projetos para as Prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Pedreira era torcedor do Corinthians e sócio da Gaviões da Fiel. A organizada lamentou sua morte em uma publicação no Instagram: "Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, e pedimos a Deus que conforte o coração de todos neste momento de dor e tristeza. Voa alto e descanse em paz!", diz a postagem.