Sangue em carro de empresário morto em Interlagos é de mulher desconhecida

A Polícia Civil de São Paulo encontrou vestígios de sangue no carro do empresário Adalberto Amarílio dos Santos, que foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos no mês passado.

O que aconteceu

Além do sangue de Adalberto, a investigação também localizou plasma de outra pessoa dentro do veículo do empresário. O material, porém, não pertence à esposa dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo, mas a uma mulher ainda desconhecida. A informação foi confirmada ao UOL pelo delegado Rogério Thomaz, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Investigação não se sabe quem é a mulher ou o que ela fazia no veículo do empresário. Também não há indícios de que Adalberto estava acompanhado por alguma mulher no evento automotivo que ele foi prestigiar em Interlagos, no dia 30 de maio, quando foi visto com vida pela última vez.