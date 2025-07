Tesoureiro do PCC preso em SP lucrava R$ 150 mil por dia e ostentava Tesla

Alex Amaro de Oliveira, o "Barba", tesoureiro do PCC, foi preso em um apartamento de luxo onde morava desde janeiro, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Segundo a polícia, ele lucrava até R$ 150 mil por dia com pontos de tráfico e mantinha joias, relógios e até um automóvel Tesla no imóvel.

O que aconteceu

Operação cumpriu mandado de busca e apreensão. A ordem foi expedida pela Justiça e mobilizou equipes em São Paulo para capturá-lo. A prisão foi feita pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Santos, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil), acionado devido ao alto risco do alvo.

Barba estava no quarto com a esposa e os quatro filhos. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência, mas também não colaborou com as investigações.