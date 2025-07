Bebê de 2 meses tem pé amputado após bronquiolite e mãe cita erro médico

O prontuário médico, ao qual o UOL teve acesso, confirmou que o remédio extravasou. ''Criança com lesão em pé direito decorrente de extravasamento de acesso periférico causando ferida com tecido desvitalizado com área de necrose na região do calcanhar'', escreveu a equipe.

Nisso, a situação começou a piorar. Eles tiraram foto do pé e mandaram para uma médica vascular. Ela precisava ir ver de perto, mas foi depois de seis dias. Depois de seis dias, o pé do meu filho deu necrose. Já estava todo necrosado, ficando roxo e escuro. Sara Ribeiro

Família cita demora no tratamento

Hospital pediu transferência do paciente para capital, mas Sara diz que o processo de autorização foi demorado. Os pais da criança, então, decidiram entrar com pedido na Justiça, que determinou que a Secretaria da Saúde da Bahia transferisse o bebê, no dia 8 de junho, para o Hospital Geral do Estado, em Salvador.

Já na capital, médicos sugeriram a amputação. De acordo com a família, os profissionais de saúde informaram que o procedimento cirúrgico para tentar reconstruir o pé do bebê envolveria a retirada de músculo da região torácica para enxerto, com alto risco de rejeição e complicações que poderiam ameaçar a vida de Heitor.