Dono de imobiliária suspeito de matar dois corretores em SC era CAC

O dono de ume imobiliária suspeito de matar a tiros os corretores de imóveis Thiago Adolfo, 29, e Deyvid Luiz Leite, 46, a tiros em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, tinha registro de CAC (Colecionar, Atirador e Caçador).

O que aconteceu

Ralf Junior Dombek Manke, 37, não tinha permissão para portar arma fora do clube de tiro. O empresário foi preso em flagrante logo após o crime. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Thiago e Deyvid foram mortos com cerca de nove tiros. No momento do crime, as vítimas participavam de uma reunião de negócios com o suspeito. Ralf havia vendido parte de sua imobiliária para Deyvid e uma outra pessoa não identificada, enquanto Thiago teria feito a ponte entre as partes.