Ex-marido é condenado a 40 anos de prisão por morte de corretora no RJ

O UOL tenta contato com a defesa dele para comentar a decisão. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Karina Garofalo Imagem: Reprodução/Redes sociais

Karina Garofalo foi morta a tiros na porta de seu condomínio enquanto saia a pé com o filho em 2018. De acordo com os autos, os disparos partiram da arma do primo do ex-marido, Paulo Maurício Barros Pereira, acompanhado de um outro homem, Hamir Feitosa Todorovic, que monitorava os hábitos da mulher há algum tempo.

Paulo Maurício teria descido de um veículo Renault preto, atirado e fugido na sequência. A corretora morreu na hora e seus objetos pessoais, como a bolsa que carregava, não foram levados. Devido a isso, a polícia começou a investigar o caso como execução na época.