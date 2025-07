Clientes usam Lalamove para mudança e são furtados: 'Prejuízo de R$ 20 mil'

Transporte compartilhado e cancelado

Foi por meio das redes sociais que Tatiana Miyahara, 49, que mora no Japão, relatou o que aconteceu com o filho no Brasil. Em agosto do ano passado, ao contratar o serviço de entrega, o jovem viu sumir pertences pessoais e todo o material de trabalho. O "prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 20 mil".

"O meu filho esteve no Japão e quando retornou ao Brasil foi morar com um amigo. As coisas dele estavam na casa do tio, meu irmão, que contratou a Lalamove para levar as mercadorias", disse Tatiana.

Ela conta que o irmão contratou um carro que compartilharia outras entregas pela cidade. O motorista cobrou R$79,80 pelo transporte entre os bairros Cruz das Almas e Pedreiras, na capital paulista.

"O Lucius ficou preocupado com a questão de compartilhar várias viagens em uma só. O meu irmão falou que poderia fazer, mas não tinham usado o serviço ainda. Foi feito o processo de transferência das coisas para dentro do carro, o meu irmão tirou foto e avisou que estava indo", conta.

No carro havia pertences pessoais do filho de Tatiana, além de mercadorias importadas que seriam comercializadas na loja online de produtos geek que eles mantém.