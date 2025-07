Operadores do PCC e CV que forneciam armas para o tráfico são presos

Ana Lúcia Ferreira, ligada ao PCC, foi presa em Taubaté (SP). Ela é ex-esposa de Elton Leonel, da Silva, o Galã, apontado como um dos chefes do PCC com atuação na rota do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Gustavo Miranda de Jesus, ligado ao CV, foi detido na Pavuna, comunidade da zona norte carioca. Ele era o braço direito de Fhillip da Silva Gregório, conhecido como Professor, que foi morto no mês passado.

Um terceiro suspeito, identificado como Luiz Eduardo Grego, o Cocão, não foi localizado e é considerado foragido. Cocão seria o operador logístico do grupo criminoso alvo da operação de hoje, e era treinado por Ana Lúcia para substituí-la na relação com os fornecedores de armas e drogas.

Presos têm ligações com CV e PCC

Embora o PCC e o CV sejam quadrilhas rivais que brigam pelo domínio do crime, Ana Lúcia conseguia transitar entre ambas as facções. De acordo com o delegado Vinícius Miranda, a suspeita "é uma articuladora que atua" para as duas organizações criminosas. "A Ana traz para [a criminalidade] no Rio o conhecimento que já tinha [com o tráfico] da região de fronteira", afirmou o delegado.

Suspeitos usavam laranjas e empresas de fachada para lavar dinheiro e esconder as práticas ilícitas. Gustavo fazia uso dos próprios familiares para movimentar os valores milionários do tráfico, em uma movimentação superior a R$ 250 milhões, ainda segundo a investigação. Os pais e a irmã dele já tinham sido presos por emprestar seus dados bancários para transações financeiras.

Os dois presos tinham funções específicas no esquema. Ana, que possui ligações íntimas com o PCC, era a responsável pela ligação com o Professor, do CV, e fornecedores de armas no Mato Grosso. Já o Gustavo era uma espécie de operador financeiro e atuava na mobilização das verbas em transações criminosas do CV.

Ana Lúcia e Gustavo foram encaminhados ao sistema prisional e deverão responder por associação criminosa e tráfico de drogas. O UOL não conseguiu contato com as defesas dos dois suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.