Protesto de moradores monta barricada e fecha avenida Celso Garcia, em SP

Manifestantes bloquearam a avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo, no fim da tarde de hoje, ao montar e atear fogo a uma barricada.

O que aconteceu

Barricada interrompe o tráfego na via, que é o principal corredor de ônibus da zona leste da cidade. O protesto acontece no cruzamento com a rua Nelson Cruz. Há congestionamento na região.

Moradores protestam contra morte na região, segundo informações preliminares da polícia. O UOL apurou que um homem morreu ontem, atingido pelo tiro de um policial. A Polícia Militar alegou, em registro de ocorrência, que dois agentes foram recebidos a tiros enquanto realizavam uma abordagem na rua Nelson Cruz.