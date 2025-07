Sargento da PM do DF agride mulher durante briga de trânsito; veja vídeo

Em seguida, ele desce do veículo e dá um golpe contra o abdômen dela. Ele dá uma sequência de chutes e tapas contra a mulher, que fica desorientada. Ele a empurra novamente e faz a vítima cair no chão, onde permaneceu por algum tempo. Um morador do prédio, então, surge na gravação e intervém, segurando o agressor.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil após a vítima realizar um boletim de ocorrência. À corporação, ela contou que os dois tiveram um desentendimento no trânsito. ''A situação evoluiu para agressões físicas e dano ao veículo, com posterior furto de pertences deixados no interior do automóvel'', falou a polícia ao UOL. Um Termo Circunstanciado foi lavrado e a investigação continua com realização de perícia e solicitação das gravações.

Antônio foi afastado do serviço operacional da Polícia Militar e teve seu porte de arma suspenso. Em nota, a PM informou que a Corregedoria instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso, que está ''sendo tratado com a devida seriedade''.

O UOL também tenta contato com o homem, mas não teve retorno até o momento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.